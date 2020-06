Contundente respuesta de Barbie Vélez a Carmen Barbieri: "Jamás le desearía al mal a alguien"

Barbie Vélez le respondió a Carmen Barbieri luego de que responsabilizara por la enfermedad de Fede Bal.

"Dicen que los cáncer tienen un nombre. Yo por supuesto que no voy a culpar a nadie, porque lo de Fede es genético, pero Fede sufrió mucho", dijo la diva en referencia a la "biodecodificación" que se hizo el actor donde se explican distintas causas que podrían haber llevado a tal diagnóstico.

"Santiago decía que cada cáncer que tuvo tenía un nombre, yo no voy a dar nombres por supuesto. Pero para Fede las denuncias que recibió eran fuertísimas y lo que pasó lo sufrió mucho", agregó la capocómica haciendo referencia a la polémica separación con Barbie.

Lo cierto es que la modelo dio la cara sobre estas declaraciones y fue contundente. "Hay cosas que me han afectado. Esto que se dijo particularmente no porque me parece que no resiste análisis", dijo la diosa en LAM. "Mi abuelo falleció de cáncer y jamás podría decir que su cáncer fue por culpa de alguien. Me parece que es algo ilógico que no resiste bajo ningún punto de vista ningún tipo de análisis. Es imposible decir algo", añadió.

Luego, se refirió a los motivos por los que no se comunicó con su ex cuando se enteró de su enfermedad. "No me incomoda. soy sincera. Jamás le desearía el mal a alguien y lo digo sin ningún tipo de ironía. Me conocen. Mi abuelo además falleció de cáncer así que jamás me podría reír o burlarme de eso".

Nazarena, por su parte, también dio su punto de vista tras estas declaraciones. "No tengo nada para decir, la verdad. Yo tengo a mi mamá con cáncer hace quince años y no sé qué nombre tiene el cáncer de mi mamá. No sé a qué se quiso referir", dijo la productora. "Le tengo mucho respeto por el momento que está pasando como mamá y no pienso contestarle nada hiriente ni nada", disparó.