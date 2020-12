Duro ataque de Mica Viciconte a Yanina Latorre y ¿a Lola también?

En los últimos dos días Yanina Latorre y Gladys "la Bomba" Tucumana se dijeron de todo al aire en "Los Angeles a la Mañana" de hecho como la cantante se había metido con Lola, la hija de la angelita, ella respondió que se iba a vengar de eso hasta el día que se muere. En síntesis muy fuerte todo. Pero ahora apreció otro personaje en esta historia de odio y nada menos de Mica Viciconte quien arremetió con todo contra las dos y no quedó claro si no le tiró un palo también a la ex participante del "Cantando".

En Pampita Online analizaron el enfrentamiento entre Yani y Gladys. Y Viciconte panelista del ciclo de Net Tv. fue categórica al referirse a la "Bomba" y esta vez no se trató de un cruce más ya que la novia de Fabián Cubero fue por todo. Cuando se comenzó a hablar de que la cantante tropical había acusado a Lola de ir a una fiesta clandestina, Mica paró en seco los comentarios para meter su bocadillo que más picante no podía ser...

“No, no se la banca (en referencia a la Yanina y Lola). Porque cuando fue a esa fiesta... Igual son dos mala leche", disparó sin que se le mueva un pelo. Primero todos se sorprendieron ante los dichos, porque no se entendía si era contra la Bomba y Yanina o también incluía a su hija, fue entonces cuando Micaela tratando de arreglar el embrollo en el que se había metido decidió aclarar: "Igual, eso lo digo por la mamá". Finalmente cerró con todo contra la panelista y la cantante, asumiendo que las cosas iba a terminar de la peor manera: "Alguna de las dos va a explotar".

¿Qué dirán Yanina, Lola, y la Bomba...?