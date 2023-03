Cuando se viralizó el escándalo con Jey Mammón a raíz de la denuncia de Lucas Benvenuto, muchos pusieron su mirada sobre Nazarena Vélez, ya que había sido ella quien lo llevó a los medios y apuntaló su carrera desde el inicio. Como amiga personal, se mostró completamente angustiada y horrorizada por lo que se decía.

Nazarena junto a uno de los personajes de Jey.

Su postura inicial fue bastante ambigua, propia del impacto que supuso para ella enterarse de la espeluznante denuncia. Esto derivó en una catarata de críticas de parte de un sector de la sociedad que sintió que la actriz lo estaba defendiendo. Pero ella no permitió que se mezclaran las cosas y salió públicamente a repudiar a Jey.

Posteriormente, declaró en 'Socios del espectáculo': "No sólo no creo que pueda volver a trabajar en los medios, sino que directamente creo que no va a poder reinsertar en la sociedad y me alegra. De verdad, porque si no vas preso por algo así, tenés que pagar de alguna manera".

Mammón en La Peña de Morfi.

"Yo a ese hombre del que están hablando hoy todos y al que Lucas denunció no es la persona que yo conocía, por eso no lo quiero y quiero que se haga justicia", compartió la actriz muy segura de sus palabras. Y cerró: "Su silencio perturba mucho más".

Recordemos que ella ya había reconocido la angustia que siente por lo que está pasando. "Pienso en las veces que dejé a mis hijos, al Chino y a Barbie con él... y encima el silencio me llama mucho la atención. Sinceramente es horrible darte cuenta de que fuiste amiga de un monstruo".