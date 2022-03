Paulo Londra estrenó su nuevo tema “Plan A” luego de dos años

El cantante Paulo Londra estrenó su nueva canción “Plan A”, primer single desde 2019, con un estilo bien rockero y fue tendencia en redes sociales. Además, el músico se convirtió en el primer artista argentino en superar los 20 millones de suscriptores en YouTube. “Al fin volví y con mi “Plan A” qué es sorprenderlos con algo que no hice antes, con más fuerzas que nunca gracias a todos. Díganme el insípido lírico versátil hábil Jeh”, publicó el cordobés, de 23 años, en su cuenta personal de la red social Instagram, agradeciéndole a sus seguidores todo el apoyo de siempre.

Plan A es el primer tema producido por Warner Music, la nueva firma que representa a Paulo Londra. La letra de la canción fue escrita por él y producida por Federico Vindver y Hot Plug. Lahistoria cuenta una historia de desamor que está llegando a su fin. El videoclip se grabó en la cancha de básquet del Club Atlético Lanús y fue dirigido por Facundo Ballve, uno de los más elegidos en la escena del trap.

“Tenía muchas ganas de hacer algo nuevo para mí y me gusta mucho el rock y el punk; me imaginé un amor frustrado, cómo volver a las canchas y que no te pongan”, explicó el artista. "Es muy fuerte lo que siento anunciando esto, esperé mucho, los que me bancan también”, agregó. Con este regreso tambien creció la expectativa por una posible colaboración con el productor Gonzalo Bizarrap Conde. La sesión entre ambos argentinos todavía no tiene una fecha estimada, pero se espera que sea a lo largo de este año.

Entre los comentarios destacados en su vuelta, se encuentra el de su colega Lit Killah: “Bueno volvió Paulo, ¿a qué hora en el Obelisco?”, escribió el trapero en Twitter. Por otra parte, el streamer español Ibai Llanos publicó: “Entiendo que quizá algunos esperaban otra cosa, pero a mí me ha molado bastante el temita de Paulo Londra”. Lo concreto es que Paulo Londra volvió a hacer lo que le gusta y se mostró muy agradecido: “Quiero agradecer a mis padres, mi familia y a todos los que me siguieron escuchando en las malas porque se vienen las buenas”.

