La casa de "Gran Hermano" se convirtió en el escenario de emociones intensas y confesiones sorprendentes. Hernán Ontivero, el primer eliminado de la temporada, no solo dejó el juego sino que también reveló un secreto que mantuvo en la sombra hasta ahora: la incertidumbre sobre la paternidad de un posible hijo.

El cordobés, que generó gran expectativa en la previa del reality, sorprendió a todos al quedar mano a mano en la placa de nominados con Juliana. Tras su salida, Hernán estuvo en El Debate para hablar de su experiencia y compartir un aspecto desconocido de su vida.

En una charla con Santiago del Moro, Hernán explicó sus razones para creer que fue eliminado por el público: "Tengo cosas difíciles de entender y cuando las entendieron ya era tarde", señaló, generando intriga sobre los motivos de su salida.

La confesión de Hernán Ontivero sobre su paternidad

"No todos pudieron acomodar sus cosas antes de venir", admitió el exjugador de “Gran Hermano”, dándole pie a Del Moro para preguntarle sobre los rumores que circulaban fuera de la casa: "Se decía que hay una chica que tiene un hijo tuyo que vos no conociste", comentó el conductor.

Ante esta revelación, Hernán confirmó la información: "Claro, sí". Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el participante reveló que ya conocía esta situación antes de ingresar a la casa. "No hizo falta hablarlo en la casa, yo entré sabiéndolo. No sé si es mío o no, pero sabía que había un embrollo antes de entrar a la casa", confesó.

VO