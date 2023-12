Lucía Maidana es una de las participantes de la nueva temporada de Gran Hermano que conquistó a la audiencia con su historia. La oriunda de Salta tiene una presencia magnética y un carácter que se le nota desde lejos.

"Soy muy brava en la cancha", fue una de las primeras frases que Lucía dijo en Gran Hermano. Proviene de una familia numerosa y extremadamente tradicional. Tiene diez hermanos, de los cuales hay tres pares de gemelos, y creció bajo la influencia de una sociedad cerrada y católica.

Pero, a pesar de haber sido criada en un ambiente religioso, Lucía rompió con el esquema de su familia, ya que se enamoró de una mujer. Hace tres años conoció a su actual pareja a través de Tinder y mantienen una relación estable.

No obstante, Lucía ha pasado por episodios oscuros. Le ha tocado pagar la cruel factura de amar a alguien de su mismo sexo. Recientemente, la participante estremeció a sus compañeros y al público de Gran Hermano al revelar que su familia la quería someter a "terapias de conversión".

"A mi me quisieron mandar con una psicóloga de España que te 'curaba', no sé qué te harán, a mi me hablaron de electroshock", aseguró la futbolista en una conversación íntima con los hermanitos.

Seguidamente, detalló características de su familia que podrían explicar dicha decisión: "Mi familia pertenece a un lugar de élite. Los socios solo pueden ser hombres, a los 15 años tenés un baile al cual un chico te tiene que invitar, se llama 'El Baile de Jovencitas', eso se usaba para que los hombres conozcan a las hijas y se vean los apellidos", comentó.

Es importante mencionar que la familia de Lucía Maidana forma parte de El Club 20 de Febrero de Salta, un lugar de "élite" que mantiene prácticas machistas y de discriminación, en donde además, no se permite la presencia de mujeres.

Qué es la terapia de conversión y cómo son los cuestionados centros a los que quisieron mandar a Lucía Maidana de Gran Hermano

Las terapias de conversión son supuestamente intervenciones que tienen por finalidad cambiar la orientación sexual de una persona o su identidad de género.

Sus promotores afirman que estas terapias pueden transformar a las personas gays, lesbianas o bisexuales en heterosexuales, y a las personas trans o de género diverso/diferente a cisgénero, lo que significa que la identidad de género corresponde al sexo asignado al nacer.

Terapias de conversión - Redes Sociales

Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, presentó un informe en donde detalló los crueles procesos por los que pasan las personas que son sometidas a estos "centros de conversión".

Madrigal-Borloz aseguró que son "discriminatorias, crueles, inhumanas y degradantes y que, según el grado de dolor físico o mental infligido a la víctima, pueden equivaler a formas de tortura".

En ese mismo informe se reveló que estos centros usan tres estrategias como conversión: