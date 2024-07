El pasado lunes comenzó el nuevo reality de Telefé conducido por Marley. Hablamos de Survivor: Expedición Robinson, donde se presentaron 25 participantes capaces de llegar a la gran final.

Samanta Herdt en Survivor

Hubo historias de vida que llamaron más la atención de la audiencia. Una fue la de Samanta Herdt, quien se presentó como modelo entrerriana y contó las cosas que la llevaron a anotarse a Survivor. Pero también expresó cuestiones difíciles que tuvo que afrontar en su vida.

Samanta Herdt, una de las participantes favoritas de Survivor

En su presentación, cuando le preguntan que la llevó a anotarse al reality, Samanta dijo "Vengo del campo, del barro, de la calle de tierra y me encanta todo eso, me encantan las experiencias nuevas y los desafíos".

¿Quién es Samanta Herdt?

Samanta tiene 27 años y nació en Aldea Protestante, un pueblo de apenas 700 habitantes en Entre Ríos. Cuando finalizó los estudios secundarios, Herdt decidió mudarse a Buenos Aires para seguir sus estudios y perseguir sus sueños.

Samanta Herdt en su faceta de modelo

En la presentación que pasaron en el programa Samanta dijo que "Hago modelaje, actuación y canto. Tengo mi marca de ropa, y mi local de ropa". Después de la introducción de su vida, común y corriente que se hacen en los castings, Samanta contó un hecho en su vida que fue un antes y un después.

La entrerriana contó que sufrió un accidente, en 2021, del que se salvó de milagro y que luego de eso, comenzó a ver las cosas de manera diferente. Samanta contó que "Para mí es una segunda oportunidad, primero porque tuve un accidente de ruta donde no recuerdo nada, simplemente me desperté en el hospital, me quebré en tres básicamente y fue como volver a nacer", expresó la participante.

Samanta Herdt, participante de Survivor

Además, como un dato de color pero no menos importante, contó que le tiene fobia a las arañas. Algo que tendrá que superar ya que se metió en un reality que está lleno de insectos y se les presentarán bastante seguido. Veremos como Samanta afronta su fobia y de qué manera irá avanzando en Survivor: Expedición Robinson.

C.S.