Rochi Cuenca habló de su trabajo con Pico Mónaco: "No me sentí cómoda"

La modelo y conductora Rocío Cuenca habló de sus primeros pasos en la conducción y se refirió a su experiencia en Por una moneda, el programa que también conducía el Pollo Álvarez y Pico Mónaco en Canal Trece durante 2017.

La joven aseguró que decidió bajarse del formato porque no se sentía cómoda. "No tuve las mejores experiencias y por eso decidí hacerme a un lado", dijo Cuenca. "No me sentí cómoda. A veces, cuando uno arranca en el medio está bueno tener compañeros que te banquen, ayuden y te den una mano. No funcionó el vínculo. Quizás lo que la producción se imaginaba conmigo no sucedió y después no sabían cómo adaptarme", dijo en el programa El show del espectáculo, que conduce Ulises Jaitt.

Tal como reveló la rubia, tanto el Pollo como Pico no se preocuparon en ayudarla a encontrar su lugar. "Me hubiera gustado que empaticen. Era el primer programa fuerte de ellos como dupla en el canal de aire, había presión, todos estaban mirando cuando la pifiaban", disparó.

Luego, aseguró que no formaba parte ni de las reuniones de producción. " No sé si fue intencional o con mala voluntad. Sí me hubiera gustado recibir un mensajito después o encontrarle la vuelta o un 'Che, pará, Ro, no tomés la decisión'. No es que me fui de un día para otro; lo hablé una, dos, tres y no va", apuntó. "Yo no estaba incluida en las reuniones de producción", tiró.