Rocío Oliva buscará justicia para su padre

Esta semana Rocío Oliva sorprendió al revelar los detalles que nunca contó sobre la muerte de su padre, Juan Oliva, a quien mataron frente suyo cuando a penas tenía 12 años.

"Mi papá falleció y, más allá de que yo estaba shockeada porque fue de un día para el otro, creo que a los dos días empecé a ir a la escuela de nuevo (...) A mi papá lo mataron cuando yo tenía 12 años, enfrente de mis ojos. Fue una situación horrible. Era el cumpleaños de una primita de 4 años. Estaba lleno de chicos y llegaron los dueños (del salón de fiestas) que eran de Moreno, dos hermanos, los hermanos Nogueira, que son hijos de Pipi Nogueira, un ex concejal de ahí. Tenían poder. Ahora están todos libres, la verdad es que no pasó nada. Yo era muy chica en su momento. Después me llamaron para hacer un juicio, pero nadie lo pudo seguir. Mi abuela era el segundo hijo que perdía, estaba destrozada, y mi mamá era muy joven”, relató Oliva en una charla con Clarín.

En esa entrevista, Rocío reconoció que la razón por la cual terminó su vínculo con Diego Maradona fue porque nunca la ayudó como ella necesitaba con un episodio traumático de su vida: "A él no le importó mucho poder ayudarme con eso. Me acuerdo de que en un momento me habían hecho escribir una carta, porque le dijo él a su abogado 'dale una mano a Rocío'. Y yo puse todas las fichas en eso", dijo la joven.

Ahora, en medio de estas revelaciones, Rocío sigue firme en su idea de hacer justicia por su padre y así lo demostró en una publicación que hizo a través de Instagram. "Mientras tenga vida, voy a buscar justicia por mi papá. Y tengo a las mejores!!! Juntas somos más", escribió Oliva junto a una imagen en donde aparece con las abogadas Ana Rosenfeld y María Florencia Arietto.