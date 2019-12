El insólito pedido de Rocío Oliva a Diego Maradona

Rocío Oliva y Diego Maradona comenzaron el año separados y así lo han mantenido en todo este tiempo pese a que muchos creían que la pareja retomaría su relación. “Yo no puedo cortarle el teléfono. Aunque suene raro, creo que soy la única que terminó en buenos términos. Por lo menos por hoy, porque mañana Diego se levanta y dice algo, porque él es así. Pero me pone contenta terminar en buenos términos. Con el esposo de mi mamá, él tiene buena relación. Quizás en algún cumpleaños lo puedo ver y no tengo que decir: ‘Si va él yo no voy’...”, explicó la joven en diálogo con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en el programa “El Run Run del Espectáculo”.

En esa charla, la joven reconoció que le había pedido al Diez que se hiciera un chequeo médico cuando se separaron. “Sí, justamente por las cosas que se estaban hablando que en su momento él no estaba bien de salud. Diego está bien y los médicos dicen que está bien. Yo siempre digo que él está mejor que todos nosotros. Entrena y hace su vida normal. Yo me aseguré de tener esas pruebas para que después no digan: ‘Con esa persona estaba mal’”, indicó.

TRas sus palabras sobre Diego, Oliva reconoció que está comenzando una nueva relación: “Me pude permitir conocer a alguien después de tantos años. Además, esa es una cosa que te tiene que suceder. No es que te separás y decís: ‘Quiero conocer a alguien’. Quizás hay personas que le cuesta menos”, admitió.