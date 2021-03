Rocío Oliva tras su renuncia a Polémica en el bar: \"Yo quiero hacer mi camino sin Maradona\"

En medio de su escandalosa renuncia a Polémica en el bar, Rocío Oliva decidió dar la cara y apareció en el ciclo que conduce Mariano Iúdica.

“¡Hola! Vi luz y entré. ¿Puedo pasar ¿no?”, dijo Rocío en su breve regreso luego que se supiera este domingo decidió dejar el programa.

La ex de Diego Maradona reconoció que decidió dar un paso al costado porque comenzará a estudiar periodismo la semana próxima. “Tenía ganas de entrar, de verlos a todos, de aclararles que en ningún momento me fui mal de este canal ni mucho menos. Al contrario, yo soy una persona súper agradecida”, dijo.

“Yo había charlado con Gustavo (Sofovich), con vos, con Liliana Parodi. Todo esto fue el lunes. (…) Me voy porque el 22 de marzo comienzo a estudiar la carrera de Periodismo deportivo en River, que es como mi segunda casa. Ya presenté los papeles y estoy muy entusiasmada con eso y sé que me va a servir para mi futuro”, le dijo a Mariano Iúdica. “Quiero seguir creciendo y por eso no lo tomé como una despedida porque ya sé que me van a invitar y voy a venir”, agregó.

La exfutbolista desmintió las versiones que indicaban que se iba del ciclo por un enojo tras la polémica que se fue generando con la familia de Diego Maradona. “De una u otra forma me van a nombrar porque fui parte de la vida de Diego. Yo no reniego de eso, para nada. Depende de cuánto quieras involucrarte o no. Yo quiero hacer mi camino, Diego fue mi ex”, cerró.

La polémica frase de Rocío Oliva tras su cruce con Claudia Villafañe

Claudia Villafañe y Rocío Oliva mantuvieron por primera vez en televisión un picante intercambio al aire de Polémica en el bar cuando la empresaria hizo un llamado al ciclo que conduce Mariano Iúdica. “Si la gallina de los huevos de oro se les murió a todos los que están defendiendo lo indefendible, me parece que están muy equivocados. Porque yo no hice nada de lo que no correspondía”, dijo la ganadora de Masterchef.

Tras las fulminantes palabras de la empresaria, Rocío Oliva fue consultada por el cruce y aseguró: “No soy heredera, hace dos años me separé y hace un año completo que no lo veía a Diego. No sé cuál es el problema tienen conmigo”.

“Capaz es como dice Chiche Gelblung y es porque Diego me amaba y eso molestaba”, agregó la panelista súper picante.