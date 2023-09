Jorge Rial es uno de los periodistas más polémicos del país. Desde su incursión en Gran Hermano, hasta como conductor de Intrusos, TV Nostra y Argenzuela. Su estilo confrontativo lo ha hecho merecedor de ser tildado como uno de los más odiados, pero también respetados de la industria. En este contexto, son muchos los enemigos mediáticos que tiene, como Luis Ventura y Pampito.

Este último reveló recientemente en una entrevista con La Nación el motivo por el que Jorge Rial lo detesta. Al parecer, según Pampito, el origen radica en un mensaje privado que él le envió a Romina Pereiro, en plena separación con el mítico presentador.

Jorge Rial.

Por qué Jorge Rial detesta a Pampito

"Cuando se separó de su última mujer, Romina Pereiro, le escribí a ella y la verdad es que me contestó mal", aseguró el joven comunicador. Asimismo, enfatizó que mantuvo un tono respetoso con la nutricionista, pero, ella le dijo a Jorge Rial que Pampito la acosaba con preguntas, generando un malentendido en el que el panelista se sintió injustamente señalado.

Esto se transformó en un enfrentamiento público que se desarrolló a través de los programas de radio y televisión en los que ambos estaban involucrados. "Él se refirió a mí desde su programa de radio y yo le contesté desde el ciclo de Fabián Doman, donde estaba trabajando en ese momento. Fue un ida y vuelta picante", recordó Pampito.

Pampito.

Pampito, quien en el pasado había admirado a Jorge Rial como un referente en su profesión, lamentó que nunca pudieran resolver sus diferencias o aclarar la situación. El conflicto continuó creciendo, y las palabras se cruzaron de un lado a otro, creando una tensión palpable y una hostilidad pública. Por otra parte, también reveló que, desde ese momento, no ha vuelto a tener ningún tipo de contacto con el padre de Morena Rial. "No lo volví a ver. Le había hecho algunas notas, incluso, voy a decir algo que me da vergüenza, fue uno de los dos famosos con los que primero me saqué una foto", cerró el periodista.

AM