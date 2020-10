Se separó Rocío Oliva a poco de haber blaqueado su noviazgo

Hace poco más de un mes y medio, Rocío Oliva confirmaba lo que se venía hablando en los medios, que luego de separarse de Diego Maraona, estaba nuevamente y felizmente en pareja, en esta oportunidad con con Bernardo, un argentino que tiene un hostel en Río de Janeiro, donde se conocieron el año pasado. Pero este fin de semana confirmó que el amor terminó.

“Estoy bien. Encontré un hombre que es compañero, que me da para adelante en todos mis proyectos, en lo laboral y en lo personal. Es mi confidente: todo lo que me pasa se lo consulto. Y por suerte, los consejos que me va dando después resulta que son como él me decía. Así que eso hace que cada vez le pueda consultar más”, había confirmado en "La Jaula de la Moda" a mediados de septiembre.

Ahora en un móvil con Implacables, el programa de "El Nueve" para sorpresa del cronista que le preguntó como estaba su noviazgo ella confirmó que está soltera: "El otro día vos me dijiste estás soltera... No sé cómo te diste cuenta pero se acabo el amor, un poco sí, tenés que perder la cabeza y cuando vos te das cuenta que te ocupas mucho de tus cosas y le das poca bola al amor, no va, no te mueve internamente. Estoy soltera. Yo no soy de los famosos recibí algunos mensajes pero de gente común por así llamarlo", dijo y remato: "¿Si tengo ganas de enamorarme? Si obvio tengo 30 años, imaginate...".