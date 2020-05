Silvina Luna confesó que estaba conociendo a alguien pero que la cuarentena enfrió todo

En una de sus pocas salidas, ya que debido a estar inmunosuprimida es una persona de riesgo si llegara a contraer el Coronavirus, Silvina Luna visitó el sábado pasado el piso de "Podemos Hablar", el programa de Andy Kusnetzoff y reveló que estaba conociendo a un hombre pero que la pandemia y el aislamiento obligatorio le "enfrió la relación".

“El marido de una amiga me presentó un chico que no tiene redes sociales. Eso ya es raro. Yo tenía dudas pero como vino ‘recomendado’”, comenzó contando y aclaró que se trata de un hombre divorciado y más grande que sus anteriores parejas. “Siempre salí con más chicos, pero esta vez me tiraron uno de 48 años y me pareció una buena edad. Mucho chat, lo conozco y me pareció lindo. Me gustó, salí dos o tres veces. Todo lindo”, relató contenta.

Pero luego contó que todo quedó en stand by y le envió un mensaje al Presidente:“Alberto, la cuarentena... Se me enfrió todo. Fueron lindos encuentros, venía como para algo más. Hubo besos, hubo approach, pero me agarró la cuarentena. ¿Cómo sostenés todo después de haber tenido dos o tres citas?”, se sinceró Silvina con mucho humor. Ya vendrán tiempos mejores...