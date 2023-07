"Gran Hermano" fue el gran ganador de los premios Martín Fierro 2023 llevándose el Oro y consagrándose como el mejor ciclo en su periodo 2023.

El programa conducido por Santiago del Moro tendrá una nueva edición hacia fines de este año o comienzos de 2024 y muchas son las versiones que hay sobre cómo será la nueva temporada.

Emocionada por la exitosa noche que vivió en el Hilton, lugar donde se desarrolló la gala de los MF2023, Sol Pérez, quien formó parte de "GH: El Debate" habló sobre lo feliz que estaba por los logros del programa y también dio algunas pistas de lo que se viene.

“Hay que cranear, ellos tienen que cranear qué es lo que quieren hacer este año y cómo van a plantear este nuevo producto”, le dijo a Via País.

Además, la panelista reconfirmo su deseo de volver al certamen y aseguró: “Estamos recién charlando. Yo re contenta y ojalá esté”.



Pese a su amor por el ciclo de Telefe, Sol aseguró que no le gustaría estar dentro de la casa si se diera la posibilidad de un "Gran Hermano Famosos" como ha ocurrido en emisiones pasadas. “A mí dejame debatiendo que estoy bien”, cerró.

El novio de Sol Pérez reveló una inesperada situación que vivió con una celebridad en los Martín Fierro

Tras la gala de los Martín Fierro, Sol Pérez le pidió a su pareja, Guido Mazzoni, que relate la insólita situación que vivió con una famosa que estaba en el evento de APTRA.

Sin revelar en ningún nombre, Guido contó una insólita secuencia que vivió.: "Como saben, yo siempre desaparezco cuando hay cámaras. La estrella es Sol".

"De repente veo que sale Sol y yo me escondo. Me quedo justo en la puerta de entrada principal de los Martín Fierro. Entonces, pasa una persona súper conocida. Una mujer", continuó y agregó: "Y me dice 'qué noche difícil hoy. Cuidando todo, ustedes'. Yo estaba en el perímetro de seguridad", revelando que la famosa lo confundió con uno de los equipos de segudirad apostados en el Hilton.