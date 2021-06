La fuerte confesión de Rocío Marengo: "Soy la Evita del chocolate"

Con su reconocida simpatía, Rocío Marengo confesó estar atravesando un gran momento de su vida en el que el amor ocupa el primer lugar. En pareja con Eduardo Fort, contó que se conocieron en un restaurante, sentados en diferentes mesas y desde ese momento no se separaron más.

La artista detalló que estaba cenando en Las Cañitas, con amigas y a unas pocas mesas de distancia, estaba Eduardo, también con un grupo de amigos. Finalmente decidieron juntar ambas mesas y tras la cena, partieron a otro bar a darle un broche de oro a la noche, compartiendo un café entre ambos grupos.

Atenta a lo que ocurría, Marengo, de 41 años, que ya había cruzado miradas con Eduardo, lo escucho susurrar "Me caso", refiriéndose a ella.

De ese día ya pasaron 7 años que están en pareja y hoy Rocío se define como mucho más madura aunque sigue manteniendo su esencia fresca y divertida.

Rocío Marengo apuesta a la convivencia con Eduardo Fort.

En diálogo con Implacables, el programa conducido por Susana Roccasalvo, Rocío dijo que entre los 3 hijos de Eduardo más sus sobrinos, formaron un familión. "Pasamos por muchas crisis pero nos reelegimos. Hoy estoy en un lindo momento laboral y me gusta vivirlo con él ya que nunca me vio en teatro ni bailando"

La participante de La Academia se refirió al proyecto de familia que tienen en común: "En algún momento proyecté ser madre con él, fue un tema en la pareja y no llegó. No vino. Siento que no tiene que ser. Eduardo tiene 3 hijos y yo tengo sobrinos. Y eso ya me hace feliz", y agregó: "Si viene un bebé sería divino pero si no, yo soy muy plena. Con Edu estamos bárbaro y si bien soy muy Susanita, el trabajo me llenó un montón".

Rocío Marengo confirmó que quiere formar una familia.

La vedette contó que siempre va a las fiestas que hacen en la fábrica de chocolates FelFort y que los empleados la recibieron muy bien. Se saca fotos con cada uno de ellos y el objetivo siempre es disfrutar: "Soy la Evita del chocolate", dijo divertida.

También agregó que en la familia de su novio fue muy bien recibida por los hijos con quienes se lleva de maravillas "todos me incluyeron en la famiia. Sus hijos son divinos y me hicieron una más. Tuve suerte", y de la misma manera con Marta y Felipe, los hijos del desaparecido Ricardo Fort. "Vivimos muy cerca y los quiero un montón. Con Felipe me llevo muy bien y Martita es muy copada y con ella me identifico".

La reacción de las hijas de Eduardo Fort ante un posible casamiento con Rocío Marengo

De vacaciones en Miami, Rocío Marengo y Eduardo Fort, quienes mantienen una relación desde hace muchos años pero recién la hicieron publica en 2019, viven su romance a pleno en compañía de las hijas del empresario, Macarena y Angelina y también los hijos del recordado Ricardo, Martita y Felipe.

Si bien no son de mostrar mucho su intimidad, la modelo grabó un video que subió a su cuenta de Instagram en la que habló de casamiento y las hijas de su pareja tuvieron una divertida reacción.

Rocío Marengo y Eduardo Fort.

Rocío se mostró muy unida con las hijas de Eduardo, y mostraron todas las cosas que compraron durante su viaje. Pero ante la sorpresa de las niñas, Marengo nombró al empresario como su futuro marido y las hijas de él le dijeron: "Vos no te casás" a pura risa.

LP