Tamara Báez se burla de L-Gante

La guerra entre Tamara Báez y L-Gante continúa a flor de piel. El tema de la cuota alimentaria ha sido la manzana de la discordia entre la expareja, que aún no llega a un acuerdo legal por el bien de su hija. Sin embargo, a pesar de que el conflicto ha bajado el perfil en estos últimos días, la madre de Jamaica le ha añadido más leña al fuego en su últimas publicaciones de Instagram.

Específicamente a través de las historias de la red social de la camarita, la joven influencer compartió un par de registros en donde se burló de las infidelidades que habría sufrido durante su relación con L-Gante. Aunque no fue explícita en su comentario, no hay ninguna duda de que Tamara Báez no quiere perdonar al cantante cumbiero, y no olvida el polémico video en donde se observa al cantante saliendo de un hotel con una de sus bailarinas.

En este contexto, durante la jornada del jueves, mientras se hacía las uñas, Tamara se encontró con una escultura de ciervo que estaba en el estudio del servicio. Dicha figura tenía dos cuernos enormes dorados, que inmediatamente le llamaron la atención y disparó una impactante burla hacia su ex, aludiendo a las infidelidades que L-Gante les había hecho pasar: "Pará Vivi, ni me contaste que me tenías acá ja, ja, ja, ja", expresó la también influencer entre risas.

Y es que Tamara ahora se ríe de aquellos malos capítulos que le tocó enfrentar en medio de su relación con L-Gante. Intenta ver el vaso medio lleno y está consciente de que aún es muy joven, pues, en cualquier momento puede conseguir a un caballero que la quiera como ella lo desea.

Tamara Báez escapa del control de L-Gante

A comienzos de noviembre trascendió que la madre de Jamaica se mudó del country donde vivía y ahora estará en casa de su madre. En una entrevista al programa A La Tarde de América TV, la rubia reveló que lo hacía porque en la zona del que era su hogar vive gente muy cercana a L-Gante: "No, en ese country no, porque vive gente de él que me tiene súper controlada", expresó, asegurando que este era el motivo principal de su mudanza.