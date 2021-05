Una bailarina de Showmatch hizo una grave acusación contra el Tucu López

Melody Luz, partenaire de Cucho Parisi, sorprendió al hacer una fuerte acusación contra Tucu López.

En La previa de La Academia, la primera eliminada del show sorprendió a los conductores con una declaración pero no quiso dar detalles. “El Tucu López ejerció violencia psicológica en mí. No quiero hablar de esto, pero me daba ganas de avisarle a Jimena Barón que salga de ahí”, disparó la artista.

Melody confirmó que tuvo una relación hace ya mucho tiempo y que no fue de las mejores. “Estuvimos muy poco tiempo pero la pasé muy mal. Fue hace mucho, dos años. Pintó un noviazgo, pero no se comportó. Hubo manipulación, celos”, añadió.

El Tucu López reveló el motivo de su separación de Jimena Barón

Ni bien se confirmó la separación de Jimena Barón, el Tucu López dio su versión de la ruptura con la jurado de La Academia.

El ex participante de "Corte y Confección" habló con su amiga Pía Shaw en "Los Ángeles a la Mañana" y reveló los motivos y aseguró que todo fue en buenos términos: “Terminamos bien. No fluyó. Nada más”, comenzó contándole a la angelita y amplió...

“Hace un tiempo que estamos separados, un mes, ponele. Pero no me pareció tener que salir a dar yo la información porque sabía que lanzaba su tema y eso era muy importante para ella”, aclaró.

Por el momento, el locutor no fue vinculado a ninguna otra pareja pero los constantes likes a algunas figuras famosas despertó las alarmas. Según descubrió Juariu la destinataria la destinataria de los corazoncitos al Tucu fue Sofía Jujuy Jiménez.

¿Será ella su próxima conquista?

AM