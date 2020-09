Valeria Lynch arremetió contra Patricia Sosa: "Lo padecí mucho"

La amistad de Patricia Sosa y Valeria Lynch es parte del pasado y, semanas atrás, las cantantes protagonizaron una picante polémica.

La ex integrante de La Torre acusó a su colega por no posponer su recital vía streaming y compartir ambas el mismo horario.

A pesar de mantenerse alejada de la discusión, la autora de Mentira rompió el silencio y dio su punto de vista. "A esta altura de mi vida y de mi carrera la gente que me conoce, sabe como soy. No tengo que rendir examen para nada. Te aseguro que hubo un mal entendido”, dijo en Mitre Live.

“Nunca escucharon mi último mensaje. Porque estuve todo ese día pensando en cómo no perjudicar a mi amiga. Y yo les mandé dos mensajes a ellos vos diciendo cuál era la solución que nunca escucharon porque me bloquearon”, disparó.

Luego, se refirió a la manera en el que Sosa expuso la discusión y el malentendido. “Si vos sos amigo de alguien y tenés algún problema, lo hablás con ese alguien. No vas a los medios a contarlo. La verdad que lo padecí mucho, no me gusto nada esa actitud", dijo sin vueltas.

“Yo vendo mis entradas hablando de mi show, de lo que hago. Las muchas o pocas que pueda vender lo hago en base a mi carrera, mi entusiasmo, mis ganas y mi pasión por lo que hago. Jamás se me ocurriría sentarme en un programa de televisión a hablar mal de una colega. Menos de una amiga”, cerró.