Vero Lozano le respondió a Tamara Pettinato tras sus polémicos dichos

Hace unas semanas, la salida de Tamara Pettinato de Cortá por Lozano estuvo cargada de polémica. La panelista no se fue nada contenta del ciclo que conduce Vero Lozano y no ocultó su inconformidad. “La tele no tiene corazón”, había dicho la rubia a través de sus redes.

En medio de esta controversia, la conductora del ciclo de Telefé salió a decir lo suyo y apuntó contra la actitud de Pettinato.

“Cuando ella posteó eso le mandé un audio diciéndole que no me parecía bien”, comentó Vero en el ciclo radial Por si las moscas. “Ella me aclaró que no era conmigo, pero que sentía que la habían echado y lo comunicó de ese modo, lo sintió de ese modo y decidió seguir así hasta diciembre”, agregó al respecto.

“Pero son estas las reglas de juego, te hacen contratos anuales, que pueden ir cambiando de un mes para el otro”, concluyó Lozano sobre los manejos habituales que tiene el medio televisivo.