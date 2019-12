Verónica Ojeda, muy filosa con Dalma y Gianinna: "Siento que usan a Dieguito Fernando"

Verónica Ojeda una vez más disparó contra el clan Maradona. Luego de haber dado algunas declaraciones picantes en el programa de Susana Giménez, la rubia apuntó contra Dalma y Gianinna, las hermanas de su único hijo, Dieguito Fernando.

"Cuando realmente lo necesitan a mi hijo lo llaman y lo vienen a buscar... y eso duele. Yo lo que siento es que lo usan", disparó en un mano a mano con Intrusos. "Es su vida y que hagan lo que quieran", agregó.

Cuando Gonzalito le preguntó sobre su relación con el Diez en su estadía en México ella no dijo nada, pero si dio un detalle que dejó en claro cómo está su vínculo con su ex: "Me tiene bloqueada".

En la entrevista se puede ver a Verónica acompañada de su nuevo novio, ​Mario Baudry. Ambos se conocieron hace muy poco. Él se destaca como abogado, contador y dueño de una revista política en La Plata.