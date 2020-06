VIDEO | El descargo de Noelia Marzol tras ser censurada dos veces en Instagram

Con pitidos al decir palabras subidas de tono, mutes en otras palabras de índole sexual y vestida con una camisa blanca y un saco rojo, lejos del conjunto de ropa interior súper sexy que utilizó para grabar un video en su cuenta de Instagram, Noelia Marzol volvió a tocar el tema del sexo, la exposición de la mujer y que la calienta. Lo hizo en un nuevo video en el que de paso mostró toda su indignación con la red social por censurarle dos veces de su clip anterior donde estaba en bombacha y corpiño y usaba palabras de alto contenido sexual.

Sin pelos en la lengua y sin guardarse nada, la actriz de "Sex Virtual" insistió en su nuevo video: "Que pasa si te digo que me gusta construir y alimentar mi cuerpo. Me gusta lo que genera mi actitud. Si me escote (en el video censurado decía tetas) te escandaliza es un problema tuyo, a mi no me interesa saber si te calienta o no, me parece patetico tener que taparme, me parece patético tener que taparme porque me querés calladita"

"Amo que pienses que todo lo que yo hago lo hago para calentarte, eso me da mucho morbo. Una mujer puede hacerse valer cuando muestros sus te..., cuanto le gusta cog... Amo ver, chupar, gozar, por eso me apena que muchas mujeres no aprecien esto y no rompan el mandato social. Cuando se quedaron si excusas dijeron que mi video molestaba por el lenguaje inapropiado, pero alguno se puso a pensar cuando dicen la put... madre, mirá ese hijo de put...", cerró. ¡Enojada es poco!

Mira el video aquí...

Aquí podés ver el video original que fue censurado dos veces por la aplicación. ¿Era para tanto?