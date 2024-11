Tras unos días a puro romance en Brasil, Wanda Nara y L-Gante se enfrentaron a todos los rumores que los rodean y volvieron a la Argentina. La pareja había viajado con Jamaica, la hija del cantante, y decidieron regresar luego de haber disfrutado de la playa. Sin embargo, se encontraron con una historia sorpresiva: diversos medios de comunicación aseguraron que la modelo estaba embarazada, y que ese fue el motivo de su llegada.

En medio de rumores de embarazo, así fue la llegada de Wanda y L-Gante a la Argentina

La novela turca se reúne en la Argentina. Antes de que Wanda Nara y L-Gante arribaran al país, Mauro Icardi lo hizo. Algunos aseguraron que era para poder arreglar las cosas con la modelo, otros porque viene a terminar todo de una vez por todas. El pasado lunes, en LAM, Pepe Ochoa llegó con una noticia que puso a todos los fanáticos de cabeza. Según el panelista, Wanda está esperando un bebé de Elian Ángel Valenzuela. "Mauro viene al país porque realmente cree que Wanda está embarazada. Llamó en dos ocasiones a una obstetra, una médica, porque está convencido de que Wanda estaría esperando un hijo de L-Gante", sostuvo.

De esta manera, agregó: "Cuando llama no creyeron que era él, por eso hizo una videollamada. Se quiere sacar esa duda si esto es verdad o mentira". Sin embargo, y desde Brasil, la modelo tuvo una corta conversación con Yanina Latorre, quien la leyó en vivo y dejó más dudas que respuestas. “Yo le puse a Wanda ‘¿vos fuiste a una obstetra?’. Y ella me pone ‘no’. Y le digo ‘¿segura? Porque me llegó algo de una obstetra’. Y me dice ‘¿de embarazo?’. Y yo le pongo ‘sí’”, comenzó la angelita.

En esa línea, concluyó: “Ahí yo le pregunto ‘¿vos estás embarazada?’. Y no me contesta nunca más. Esta charla empezó el sábado, entonces, ayer la mañana, le digo ‘¿leíste mi última pregunta? Me hacés pensar que sí porque si no me contestarías’ ¿Y quieren saber lo que me contestó L-Gante? ‘Decile que hablen con Maxi el Brother que él les dará la mejor respuesta’. Por eso les digo que son dos pelotudos”.

En medio de estos rumores, que cada vez van escalando más lejos, la pareja volvió a Buenos Aires. Ambos llegaron el lunes, por la noche, mientras la prensa los esperaba en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery. Jamaica, la hija del artista, el representante Maxi El Brother y su esposa arribaron con ellos. Finalmente, y tras mantener el silencio ante la prensa, Wanda Nara y L-Gante se fueron en autos separados.

La pareja intenta mantener el misterio alrededor de un embarazo, que solo podrá ser confirmado por ellos mismos. Sin embargo, y teniendo en cuenta las imágenes que compartieron, Wanda Nara y L-Gante pasaron un buen momento. Según compartió Gossipeame, el cantante y la modelo fueron a Museum para tener un buen cierre de su escapada romántica. Además, consideró que su regreso no tiene que ver con un posible bebé.

A.E