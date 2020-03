Acusaron a Yanina Latorre de romper la cuarentena y ella hizo un fuerte descargo

Yanina Latorre hizo un fuerte descargo en sus redes sociales, después de que sus vecinas la acusaran de romper la cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno nacional.

La panelista compartió en sus redes sociales el momento en el que fue al supermercado en el country donde atraviesa el aislamiento, pero descubrió que sus vecinas la habían escrachado en el grupo de whatsapp del lugar.

Enojada ante esta situación, dejó un contundente mensaje en sus redes. “Este es un mensaje para las pedazo de hija de p…, que como no tienen nada que hacer y no tienen idea de nada están colgadas de la ventana. O la pelot… del ort… que hace un rato estaba en el balcón y me vio. Reina mía de mi corazón, te voy a hablar como se debe: ¡se puede ir al súper y a la farmacia caminando! Si te para la Policía y estás yendo a la farmacia o al súper caminando te dejan seguir”, tiró.

“Estaba yendo al súper. Volví y cuando estaban todas ustedes, pedazo de forr… agazapadas con el teléfono me vieron con las bolsas y se lo tuvieron que meter bien en el ort… Y ahora todas ustedes, conch…, que en lugar de cocinar, limpiar, rasquetear, ordenar o hacerse la paj… están por la ventana buscando denunciar, fíjense antes de hablar pavadas. Porque encima en estos chats de los countries, barrios privados, las pelot… que están diciendo”, siguió.

¿Entendido?