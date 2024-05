Esta semana, el escenario mediático argentino se vio sacudido por un intenso intercambio entre Facundo Moyano y Yanina Latorre. Todo comenzó cuando dirigente, invitado al programa "Poco Correctos", lanzó duras críticas hacia la conocida panelista.

Como era de esperar, Latorre no tardó en responder con todo, dirigiendo su furia no solo hacia Moyano, sino también hacia los integrantes del programa conducido por el Pollo Álvarez y el Chino Leunis.

“Antes de contestarle a Facundo, la vergüenza ajena que me dan los cuatro o cinco pelotudos chupaortos ¡Pollo Álvarez no lo puedo creer, ser cómplices de esto! Y quiero decirle a Facundo Moyano que mi trabajo no es criticar, sino dar información y opinar y lo hago desinteresadamente porque no le debo un mango a nadie, ni estoy ensobrada”, dijo furiosa en LAM.

El comentario de Yanina no dejó títere con cabeza y arremetió con todo contra los conductores y panelistas de "Poco Correctos", donde estaban presentes Virginia Gallardo y Estefi Berardi. Cabe recordar que Latorre ya había tenido fuertes enfrentamientos con Berardi en "LAM", hasta que esta última decidió abandonar el programa.

Facundo Moyano vs. Yanina Latorre: la chispa que encendió el fuego

Durante su participación en "Poco Correctos", Facundo Moyano no se guardó nada y cuestionó el estilo y las intenciones de Yanina Latorre en sus comentarios públicos. Estas críticas no fueron bien recibidas por Latorre, quien decidió defenderse y dejar claro que su labor como panelista se basa en la transparencia y la independencia.

La polémica escaló rápidamente, generando un nuevo capítulo en la interminable saga de enfrentamientos mediáticos en la televisión argentina. Los seguidores de ambos personajes se volcaron a las redes sociales para expresar su apoyo o su rechazo, manteniendo viva la conversación y elevando la tensión entre los protagonistas.

