Yanina Latorre sorprendió al revelar que fue catequista

Invitada a Almorzando con Mirtha Legrand, Yanina Latorre sorprendió a todos al revelar que de joven fue catequista y daba retiros espirituales.

Todo comenzó cuando Juanita Viale hablaba de la relación entre la panelista de LAM y su esposo Diego Latorre y acotó: “Y cuando lo conociste eras catequista”.

“Fui catequista y di retiros espirituales”, confirmó la angelita. “No voy más a misa, soy una hereje, me arrepentí”, agregó con humor ante la sorpresa en la mesa.

“No, tenes la fe en otro lado”, le dijo Juana sobre el camino que luego siguió Latorre en su vida. “Total”, reafirmó Yanina y agregó: “Igual me casé por Iglesia, Dieguito ahora se confirma, hago todo perfecto, pero bueno, me sublevé, el colegio de monjas me dejó medio tocada”.



“Sí, fui catequista y di cenáculos, qué horror, qué pensé, cuatro días rezando (...) vivíamos en unos cuartos, no nos daban de comer dos días, porque era para sufrir”, concluyó polémica.

Todos los detalles del cumpleaños gitano de Yanina Latorre

Yanina Latorre cumplió 52 años y realizó dos festejos, uno fue el martes 23 para recibir su cumpleaños en su casa de Pilar, el segundo el miércoles en un restaurante y un tercero que celebró este jueves.

La primera fiesta por el cumpleaños número 52 de Yanina Latorre fue el martes 23 en su casa de Pilar. Para este día, se preparó una mesa para 15 familiares. La periodista acostumbra a celebrar al estilo gitano cada cumpleaños y este año no podía dejar de hacerlo después de pasar el número 51 en pijama por la pandemia.

Luego, reservó la noche del miércoles 24 para pasar rodeada de sus amigos en un restaurante de Palermo. Esta fue la ocasión para el encuentro y armado de la mesa de famosos en la que se hicieron presentes sus más allegados.