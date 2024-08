Mariah Carey, una de las artistas más icónicas de las últimas décadas, está viviendo uno de los momentos más duros de su vida. En un trágico giro del destino, la cantante reveló que tanto su madre, Patricia Hickey Carey, como su hermana, Alison Carey, fallecieron el mismo día, sumiendo a la estrella en un profundo dolor.

"Mi corazón está roto porque perdí a mi madre este pasado fin de semana", expresó Mariah. La relación con su madre, que había pasado por altibajos a lo largo de los años, había sido recuperada recientemente, y Carey se mostró agradecida por haber podido compartir tiempo con ella en sus últimos momentos de vida. "Me siento bendecida de haber podido pasar la última semana con mi mamá antes de que falleciera", afirmó la artista.

El dolor de la cantante se intensificó aún más al revelar que su hermana Alison, con quien mantenía una relación distante, también perdió la vida ese mismo día. "Tristemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día", agregó Mariah en el comunicado, en el cual pidió comprensión y respeto por su privacidad durante este difícil momento.

La tensa relación entre Mariah Carey y su familia

A lo largo de los años, Mariah Carey había hablado públicamente sobre la compleja y dolorosa relación con su hermana mayor. Alison, quien luchó contra la adicción a la heroína y fue diagnosticada con VIH, tuvo una vida marcada por tragedias personales, incluida una brutal agresión que la dejó con daño cerebral y en la columna vertebral.

La relación entre las hermanas fue aún más complicada debido a las difíciles experiencias que Mariah vivió en su infancia, algunas de las cuales detalló en su libro de memorias publicado hace algunos años. "Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con valium, me ofreció una uña del meñique llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta", recordó la cantante sobre su difícil vínculo familiar.

