La triste noticia de la partida de Adan Canto, el talentoso actor mexicano de 42 años que murió a raíz de un cáncer, ha dejado un profundo dolor en la comunidad artística, entre ellas, Eva De Dominici, quien compartió trabajo en el set de "The Cleaning Lady".

Eva, visiblemente conmovida, utilizó sus redes sociales para rendir un emotivo homenaje a su colega y amigo. En su publicación, acompañada de fotos de ambos en el set, De Dominici escribió: "Durante las últimas dos temporadas de The Cleaning Lady tuve el privilegio de interpretar a la esposa ficticia de Adan. Pudimos pasar tanto tiempo juntos y conocí a un hombre tan talentoso, solidario y genuinamente amable, realmente era uno de los chicos más respetuosos con los que he trabajado".

Eva y Adan en una de las grabaciones de "The cleaning lady".

La actriz no escatimó palabras al expresar su dolor por la pérdida y dedicó un mensaje especial a la familia de Adan Canto: "Todo mi amor va para su familia, especialmente para su esposa Stephanie y Roman y Eve, sus hijos. Nunca perdió la oportunidad de hablar con orgullo de ellos. Tengo el corazón roto. Hasta siempre compañero".

El posteo de Eva hacia su compañero

Detalles desde el set de filmación

La muerte de Adan Canto que conmocionó al mundo del espectáculo

Adan Canto, con una carrera consolidada, conquistó a la audiencia internacional con su participación en series y películas de renombre, incluyendo "Designated Survivor", "Narcos" y "X-Men". Su último trabajo había sido en la ficción en donde compartió con Eva De Dominici dos temporadas.

El actor nació el 5 de diciembre de 1981 en Ciudad Acuña, Coahuila, México, y pasó su infancia en Texas, Estados Unidos. Posteriormente, se estableció en la Ciudad de México, donde inicialmente exploró su camino en la música.

No fue hasta 2013 que dio el salto a la fama al unirse al elenco de "The Following", desempeñando el papel de Paul Torres. Uno de sus roles más destacados fue en "X-Men: Days of Future Past", donde interpretó a Sunspot. Junto a Eva De Dominici, protagonizó "The Cleaning Lady", asumiendo el papel de Arman Morales.

VO