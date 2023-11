Eva de Dominici no quedó afuera de la tendencia en Halloween y mostró cómo se disfrazó su hijo Cairo, de cinco años.

Mediante su cuenta de Instagram, la actriz compartió una tierna foto del pequeño y, como es obvio, de sus padres que lo acompañaron en la aventura del "dulce o truco" que se disfruta en todas partes del mundo. "Mr. Cairo and his official fan club", escribió Eva de Dominici que también personificó a los agentes de seguridad en su barrio.

"Tu nene es igual a vos Eva", "Cairo el jefe del mundo mundial", "Igual a vos cuando eras chiquita" fueron algunos de los comentarios que le dejaron en redes.

Eva de Dominici y Cairo

La historia de Eva de Dominici y Eduardo Cruz, antes de la llegada de Cairo

Eva de Dominici, buscando crecer en su carrera, tomó la decisión de aventurarse en Estados Unidos, donde en el año 2018, tuvo un inesperado encuentro con el hermano de la famosa actriz Penélope Cruz.



La onda entre ellos fue instantánea, y Eva contó cómo empezó este romance que culminó con el nacimiento de Cairo. "Estuvimos seis meses juntos cuando me enteré que estaba embarazada... Fue un romance muy intenso desde el arranque."

Eva de Dominici y Eduardo Cruz





En medio de esta historia , Eduardo, el hermano de Penélope Cruz, conquistó a Eva de Dominici cuando le dijo una frase fuerte apenas la conoció. "Al mes de conocerme, él me dijo 'siento que vas a ser la mamá de mis hijos'. Lo comentaba con sus amigos", aseguró.