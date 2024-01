Adan Canto falleció a los 42 años a causa de un cáncer de apéndice. El destacado actor mexicano había construido una sólida reputación en la industria cinematográfica de Hollywood, siendo el protagonista de la serie en la que también participaba la actriz argentina Eva De Dominici.

Murió Adan Canto, actor mexicano protagonista de una serie con Eva de Dominici

Murió Adan Canto, actor mexicano protagonista de una serie con Eva de Dominici

Su última actuación en la pantalla chica fue en la serie "The Cleaning Lady", producida por FOX. Adan fue parte de las dos primeras temporadas, pero debido a su enfermedad, no pudo unirse a las grabaciones de la tercera.

Nació el 5 de diciembre de 1981 en Ciudad Acuña, Coahuila, México, Adan Canto pasó su infancia en Texas, Estados Unidos. Posteriormente, se estableció en la Ciudad de México, donde inicialmente exploró su camino en la música. No fue hasta 2013 que dio el salto a la fama al unirse al elenco de "The Following", desempeñando el papel de Paul Torres.

Murió Adan Canto, actor mexicano protagonista de una serie con Eva de Dominici

Uno de sus roles más destacados fue en "X-Men: Days of Future Past", donde interpretó a Sunspot, una película basada en los cómics. Junto a Eva De Dominici, protagonizó "The Cleaning Lady", asumiendo el papel de Arman Morales. Tras la triste noticia de su fallecimiento, numerosos seguidores del actor expresaron su pesar en las redes sociales.

AF.