Joey King es una de las actrices de su generación que fue tomando revuelo y protagonismo en los últimos años. Fue mundialmente conocida cuando realizó, para Netflix, la película exitosa "El stand de los besos".

Joey King

Joey tiene una carrera actoral larguísima ya que actúa desde los 3 años de edad. Hoy es una de las protagonistas del estreno de Netflix, "Un asunto familiar", junto a Nicole Kidman y Zac Efron.

Joey King junto a Zac Efron y Nicole Kidman en la premiere de "Un asunto familiar"

Gracias a sus increíbles actuaciones Joey, en el año 2020, consiguió su primera nominación a los Premios Globo de Oro por la película "The Act".

¿Quién es Joey King?

Joey King es una actriz joven estadounidense, nació el 30 de julio de 1999 en Los Ángeles, California. Este fue el lugar donde creció y donde vivió con su madre y sus dos hermanas, Kelli y Hunter King, por varios años.

Joey King

Si bien su salto a la fama fue por su actuación en "El stand de los besos" y "The Act", su carrera comenzó mucho tiempo atrás. Joey comenzó a actuar a sus 3 años de edad en producciones teatrales comunitarias junto a sus hermanas y en comerciales de cereales.

Joey King

Su gran debut fue en la serie "Zack y Cody" en un episodio de la serie llamado "Day Care". En el año 2010 su mamá la lleva a audicionar para la película "Ramona and Beezus", donde obtuvo el papel protagónico. Después de este gran salto, Joey consiguió papeles para películas como "The Conjuring", The Dark Knight Rises", "Oz the Great and powerful", "Crazy, Stupid, Love", entre otras.

Joey King ha participado también de videos musicales, uno de ellos fue para la canción "Mean" de Taylor Swift que salió en el año 2011. Luego, en el 2018, participó para el videoclip de la canción "Sue Me" de Sabrina Carpenter.

La actriz prestó su voz para personajes animados, dobló para las películas "Horton Hears and Who" y "Ice Age: Dawn of the Dinosaurs".

Joey King

Por todos sus trabajos, Joey King, tuvo reconocimientos. La actriz recibió a los 19 años su primera nominación en los Emmy y Globo de Oro como mejor actriz principal por la película "The Act". Además, su actuación en "El stand de los besos", la llevó a ganar el premio como actriz favorita de cine en los Kids´ Choice Awards.

"Un asunto familiar", el nuevo proyecto actoral de Joey King

La trama, de la nueva película de Netflix, se centra en un romance inesperado entre la madre (Nicole Kidman) de una joven soñadora (Joey King) y su exitoso jefe (Zac Efron), que resulta ser más joven y una estrella en el mundo del cine.

Joey King, Nicole Kidman y Zac Efron en "Un asunto familiar"

Esta relación genera sentimientos de incomodidad e incertidumbre en la protagonista, Nicole Kidman. La misma empieza a cuestionar las expectativas impuestas en las mujeres de su edad.

Esta nueva producción de Netflix, va a explorar el amor y la influencia de los comentarios ajenos. "Un asunto familiar" promete interiorizarse en los interrogantes que se plantea una mujer adulta sobre su sexualidad y las relaciones. Y también se involucra en los condicionamientos que impone la sociedad frecuentemente.

Joey King y Zac Efron en "Un asunto familiar"

"Un asunto familiar" va a estar disponible en Netflix a partir del 28 de junio. Es una comedia romántica que te va a atrapar desde el principio, además tiene un elenco increíble.

C.S.