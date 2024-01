Los Globos de Oro inaugurará la temporada de premios del 2024 y celebrará su edición 81 este domingo 7 de enero. Tanto estrellas de cine como de televisión se reunirán en el hotel Beverly Hilton de California para celebrar el importante evento.

Entre los presentadores que va a tener la entrega de premios se encuentran reconocidas celebridades como: America Ferrera, Daniel Kaluuya, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Issa Rae, Shameik Moore, Simu Liu y Oprah Winfrey, mientras que el anfitrión de la noche será el comediante Jo Koy.

En el reconocido evento de premiación tendrá 26 categorías, la película que cuenta con más nominaciones es la taquillera “Barbie”, que cuenta con 9. Muy cerca, con 8 nominaciones, la sigue “Oppenheimer” y con 7 nominaciones están “Los asesinos de la luna” y “Pobres criaturas”.

La película con más nominaciones es Barbie.

Por otro lado, la candidata más fuerte de la pantalla chica fue "Succession", que fue nominada a cada una de las categorías en donde podía ser elegida. Con nueve posibles victorias en el evento, la producción de HBO se enfrenta por el trofeo a Mejor serie Dramática a "The Crown", "The Last of Us" y "The Morning Show".

Donde se podrá ver Los Globos de Oro 2024

La gala llega este domingo 7 de enero a las pantallas de Estados Unidos en CBS, sin embargo, en América Latina se podrá disfrutar por la señal de TNT, como en años anteriores.

La novedad es que también se podrán ver Los Globos de Oro 2024 en la reconocida plataforma de streaming HBO Max. El evento estadounidense del cine y la televisión comenzará a las 22:00.

J.C.C