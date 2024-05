Kim Kardashian, como sus hermanas, Kendall y Kylie Jenner, es una de las figuras más controversiales del mundo del espectáculo. Con el paso de los años, el clan Kardashian vivió con la vista del ojo público encima, mostrando sus mejores y peores momentos, desde embarazos, matrimonios, noviazgos a través de un reality show.

Los novios de Kim Kardashian

A los 19 años, Kim Kardashian escapó de su casa junto con Damon Thomas, un productor musical 10 años mayor que ella. Estuvieron casados durante 3 años y en 2003 solicitaron su divorcio. Meses después, la modelo conoció a Ray J mientras trabajaba como estilista de una hermana de él y más tarde se pondrían de novios. En algún momento de esta relación filmaron un video íntimo que terminó filtrándose en los medios y esto terminó ayudando a hacer subir la popularidad de la familia Kardashian. A mediados de 2006 la pareja decidió poner fin a su relación.

Kim Kardashian / AFP.

Poco tiempo después de terminar su noviazgo con Ray J, Kim Kardashian comenzó a salir con Nick Canon con el que estuvo un año aproximadamente. A mediados de 2007 la pareja anunció su separación; según algunos medios como Cosmopolitan y US Weekly su relación llego a su fin luego de que ella negara la existencia del video íntimo con Ray J.

Desde 2007 al 2009 Reggie Bush y Kim Kardashian tuvieron un noviazgo con idas y vueltas, cuyos mejores y peores momentos se captaron en el show Keeping Up with the Kardashians.

Kim Kardashian tuvo un pequeño amor de verano alrededor de 2010 con Miles Austin, en aquel momento jugador de los Dallas Cowboys.

El segundo matrimonio de Kim Kardashian fue el más corto

En octubre de 2010 tuvo inicio la relación entre Kim Kardashian y Kris Humphries; con el cual tuvo seis meses de noviazgo. Después se comprometieron y ya en agosto de 2011 se casaron en una boda llena de grandes celebridades la cual transmitida en el reality familiar.

A pesar de la gran boda 70 días después Kim Kardashian solicitó el divorcio alegando “diferencias irreparables”; mientras que Kris Humphries solicitó formalmente la anulación del matrimonio por “fraude”. En 2013 llegaron a un acuerdo y el divorcio finalizó en junio de ese año.

Kim Kardashian y Kris Humphries / AFP.

Kim Kardashian y Kanye West se conocieron en la década de los 2000, pero recién después de la separación de la empresaria y Humphries en 2011, West le pidió ir a verla a su desfile de moda en París.

Comenzaron a salir y a finales de 2012 se dio el anuncio de que la pareja esperaba su primera hija, North que nació en junio de 2013. Meses después Kanye West le propuso matrimonio y para mayo de 2014 la pareja tuvo una glamurosa boda en un castillo de Italia.

Kim Kardashian y Kanye West.

En diciembre de 2015 llego el segundo hijo de la pareja, Saint. Luego de tener dos embarazos de riesgo tanto Kim como West decidieron recurrir a la gestación subrogada, dando la bienvenida a su hija Chicago en 2018 y a su hijo Psalm en 2019.

En febrero de 2021, Kim Kardashian solicitó el divorcio tras varios problemas con el rapero; en varias ocasiones Kanye West se opuso a dicho pedido. Recién en marzo de 2022 Kim fue declarada soltera legalmente; pero recién a finales de noviembre de ese año llegaron al acuerdo sobre la custodia de sus hijos y las propiedades en común, poniendo punto final al divorcio.

Kim Kardashian y la estrella de Saturday Night Live, Pete Davidson comenzaron a salir a mediados de 2021, luego de que se conocieran en un reality show. En sus 9 meses de relación se los vio muy enamorados posando en distintas alfombras rojas y vacacionando juntos. Su romance se dio en un contexto de tención con el ex marido de Kim quien constantemente realizó distintos ataques a Pete.

Por último, Kim Kardashian y Odell Beckham Jr, salieron durante siete meses y se separaron, al parecer, porque su relación se fue desgastando.

Sin dudas, Kim Kardashian vivió relaciones intensas y dignas de ser contadas en un reality show.

VdV