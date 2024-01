Nicole Eggert, la actriz de Baywatch, tuvo que enfrentar un dramático final del 2023, ya que reveló en una reciente entrevista que atraviesa una preocupante enfermedad y explicó cómo llegó a conocer el diagnóstico.

En diálogo con la revista People, Eggert contó que fue diagnosticada con cáncer de mama. La actriz reveló que todo comenzó cuando sintió un fuerte dolor en su pecho izquierdo, primero pensó que podría ser la menopausia, pero cambio de parecer al notar un bulto en la zona.

Nicole Eggert en Baywatch.

Nicole contó que tuvo problemas a la hora de hacerse los estudios: “Realmente me dolía y sentía una palpitación. Sin dudarlo pedí turno con mi médico clínico, e inmediatamente me mandó a hacer un chequeo. Pero el problema era que no podía conseguir turno, estaba todo tomado. Así que tuve que esperar hasta noviembre, para que me vieran”. Cuando finalmente pudo realizarse una mamografía y tres biopsias, sus médicos le informaban que su cáncer estaba en fase 2.​

Nicole Eggert tendrá que realizar un tratamiento, que podría ser quimioterapia, y someterse a una intervención quirúrgica para remover el tumor. Sobre eso, la actriz detalló: “Ahora es cuestión de saber si puedo comenzar el tratamiento antes de la cirugía, o si los especialistas pueden llevar a cabo la intervención y una vez hecho eso, debo comenzar el tratamiento”.

Cómo vive esta situación Nicole Eggert junto a su familia

En su entrevista con el medio estadounidense, la actriz confesó: “Este viaje es duro, pero siempre leo citas que me inspiren y algunas cosas que, aunque cursis, me ayudan a salir adelante”, y sumó: “Por momento me asusto, y solo quiero que me saquen esto. Te sentás y pensás que eso está ahí, y que es así en cada segundo. Es algo que está creciendo y simplemente quiero que se vaya”.

Nicole junto a sus hijas.

Por último, Nicole Eggert reveló cómo tomaron la noticia sus hijas: “Dilyn es una adulta, pero tengo a alguien de doce años en casa y soy la única a cargo. No tengo familia, no tengo nada. Pero esto es algo frente a lo que no puedo sucumbir, sino que lo tengo que superar. Ella me necesita más que a nada en el mundo”.