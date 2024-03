Drake Bell destapó una caja de Pandora en el documental de Investigation Discovery "Quiet on Set", en donde reveló cómo Brian Peck, trabajador de Nickelodeon abusó de él sexualmente cuando apenas tenía quince años de edad.

En sus declaraciones, Drake recordó cómo una noche, en la que él estaba dormido en el sofá del departamento de Brian Peck, este lo agredió, sin que se pudiera defender. "Abrí los ojos y me desperté y él estaba... me estaba agrediendo sexualmente. Y me quedé helado, y estaba en completo shock y no tenía ni idea de qué hacer o cómo reacciona. No tenía salida. El abuso era extenso y llegó a ser bastante brutal", comentó el actor.

El vínculo que une a Brian Peck y Leonardo DiCaprio

Asimismo, la producción ventila una apreciación que las redes sociales y los medios de comunicación no dejaron pasar: un vínculo que une a Brian Peck con Leonardo DiCaprio. El mismo Drake Bell mencionó el nombre del protagonista de Titanic, asegurando que el exejecutivo de Nickelodeon había trabajado con el famoso intérprete.

Leonardo DiCaprio

"Se llevaba bien con todos, todos se llevaban bien con él", mencionó Drake sobre Peck en la serie documental. “Había estado trabajando en la industria durante muchísimo tiempo. Sabía muchísimo sobre la historia de Hollywood y eso es lo que me encantaba", destacó.

En esta misma línea, en el documental se pueden ver imágenes de una interacción extraña de Leonardo DiCaprio y Brian Peck, que data de los años 80, en las grabaciones de la serie de ABC "Growing Pains". "Leo, como sabes, es el ídolo adolescente más reciente, más sexy y más guapo que existe", se le escucha decir al sujeto, mientras que , a modo de broma, el joven DiCaprio muestra sus músculos a cámara.

Este momento que pasó desapercibido, fue mencionado por el padre de Drake Bell, Joe, quien tuvo una participación destacada en el documental, debido a que, recordó cómo Brian Peck lo alejó de su hijo, al punto de que se convirtiera en el representante del también cantante.

