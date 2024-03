Shakira, en un momento de gran éxito profesional, lanzó su nuevo álbum de estudio, "Las mujeres ya no lloran", el cual se posicionó como el disco más escuchado del año en sus primeras 24 horas. Este proyecto es especialmente significativo para ella, no solo porque es el primero desde hace siete años sino porque en él expresa sus emociones más profundas a través de las letras.

Shakira en el show de Jimmy Fallon

Durante su participación en el programa The Tonight Show, Shakira agradeció a sus seguidores por su apoyo constante, destacando que son los mejores fans del mundo. En una charla con Jimmy Fallon, reveló el significado del título de su álbum, señalando que ahora es el momento de que los hombres lloren, rompiendo con los estereotipos de género que dictaban que las mujeres eran las únicas autorizadas para expresar sus emociones.

Además, Shakira confesó haberse sentido presionada y juzgada en el pasado, lo que dificultó su crecimiento en la industria musical, haciendo alusiones claras a su relación con Gerard Piqué. Sin embargo, ahora se siente libre para trabajar verdaderamente y expresarse a través de su música. Este álbum representa para ella una catarsis, un proceso de reconstrucción personal que le ha permitido volver a sentirse completa.

Shakira en el show de Jimmy Fallon.

Con respecto a Gerard Piqué, Shakira declaró: "El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad". Y agregó: "Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento (...). Este álbum ha sido mi catarsis".

Shakira en el show de Jimmy Fallon.

Sin dudas, comienza una nueva etapa de cada vez más éxito personal y profesional para Shakira. Su disco prometía convertirse en el favorito de sus millones de seguidores y no fall´çoi