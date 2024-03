Drake Bell, famoso por su papel en la serie "Drake y Josh", ha abierto las puertas a un tema escabroso al revelar en el documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" que sufrió abusos sexuales y físicos por parte de Brian Peck, su entrenador de diálogo y actuación en Nickelodeon. Sobre esto, Maryfer Centeno, grafóloga de renombre, realizó un análisis del video donde el intérprete narra su experiencia, descifrando a través del lenguaje corporal las emociones que embargan al actor.

Cuál fue el análisis que hizo Maryfer Centeno sobre las declaraciones de Drake Bell sobre el abuso que vivió por parte de Brian Peck

En su análisis, Maryfer Centeno observó movimientos de distanciamiento. Bell baja la mirada, cierra los ojos y se toca la nariz nerviosamente. Estos gestos indican vergüenza, incomodidad, inseguridad y un intento de alejarse del recuerdo del trauma. Asimismo, pudo identificar tensión física. La frente del artista presenta gran cantidad de arrugas, lo que demuestra tensión a nivel inconsciente.

"Todavía le duele recordarlo y ¿qué es lo que hace el cuerpo? Protegerse. Y a pesar de tener todo el tiempo una postura abierta, a partir de este momento se empieza a tocar la nariz nerviosamente. Quiero que veas la cantidad de arrugas en la frente de Drake Bell demostrando una gran tensión a nivel inconsciente", destacó.

La incomodidad también se hace presente. Se reclina hacia atrás y se acomoda constantemente, siendo estas señales de nerviosismo, estrés y una posible sensación de peligro. Tras finalizar el análisis, Centeno concluye que no hay indicios de que Drake Bell esté mintiendo. Su estudio refleja un profundo dolor e impotencia por un tema que ha mantenido oculto durante mucho tiempo.

"En este tipo de situaciones es lo más común y por eso que las personas se sienten mal por tanto tiempo porque no saben cómo reaccionar. No hay elementos para pensar que está mintiendo, ninguno, creo que además como sociedad tenemos que apoyarnos y ser muy conscientes", enfatizó Centeno.

Este caso ha generado gran revuelo en la industria del entretenimiento y ha abierto un debate sobre la importancia de visibilizar los abusos que sufren los niños y niñas, especialmente en entornos donde se encuentran en situación de vulnerabilidad. El documental "Quiet on Set" se ha convertido en una herramienta fundamental para dar voz a aquellos que han sido silenciados por miedo o vergüenza, tal como lo fue muchos años Drake Bell, víctima de Brian Peck.

AM