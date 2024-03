Recientemente, una teoría de la conspiración ha captado la atención en internet, afirmando una conexión inquietante entre el logotipo de Nickelodeon y la infame isla Little Saint James de Jeffrey Epstein. Esta hipótesis surge en medio de acusaciones de abuso infantil dentro de la industria del entretenimiento, especialmente después de que el actor Drake Bell hablara sobre su experiencia de abuso mientras trabajaba en la comedia de "Drake y Josh".

Cuál es la teoría que une a Nickelodeon con Jeffrey Epstein

Los teóricos de la conspiración han estado tratando de establecer vínculos entre Nickelodeon y Epstein durante algún tiempo, y el reciente documental "Quiet on Set" ha intensificado aún más las especulaciones. Ahora, la atención se centra en el logotipo actual del canal infantil, que algunos afirman que comparte similitudes con la forma de la isla Little Saint James, propiedad del magnate financiero y el supuesto escenario de varios de sus crímenes sexuales.

Sin embargo, es importante destacar que el último diseño del logotipo de Nickelodeon es en realidad un homenaje al icónico 'splat' que ha sido parte de la marca desde 1984. No hay evidencia que respalde la idea de que el diseño actual tenga alguna relación con la isla de Epstein.

Logo de Nickelodeon

Isla de Jeffrey Epstein

Esta no es la primera vez que se intenta vincular a Jeffrey Epstein con Nickelodeon. En 2020, una publicación viral de Facebook propagó una teoría falsa que sugería que la dirección encontrada en la licencia de conducir de Bob Esponja coincidía con la dirección de un edificio en la isla Little Saint James. Sin embargo, esta afirmación carece de fundamento, y es probable que la dirección se haya agregado de manera no verificada a través de Google Maps.

