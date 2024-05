Victoria Vanucci fue una de las figuras mediáticas más polémicas del 2013 y su vida estuvo en el ojo de la prensa por su excéntrico matrimonio con Matías Garfunkel.

La pareja se conoció en Nueva York durante 2010 y decidieron realizar una exuberante boda en 2012. Sin embargo, el castillo de princesas se fue derrumbando y Victoria Vanucci sufrió al "hate" mediático por unas imágenes con el empresario junto a animales en África.

Ahora, lejos de cualquier escándalo Victoria Vanucci vive en Estados Unidos donde se dedicó a la cocina vegetariana y a la crianza de sus hijos, Indiana y Napoleón. Garfunkel, por su parte, vive en un motorhome en el patio de su casa y es ella la que paga la olla todos los días.

La relación cordial entre el ex matrimonio terminó cuando ella quiso pedirle el divorcio y él se negó rotundamente. Aunque la historia fue conocida hace pocas semanas, el calvario de Victoria Vanucci comenzó mucho antes.

Por qué Victoria Vanucci estuvo presa

Una vez que Victoria Vanucci decidió acordar el divorcio con Matías Garfunkel se desató la pesadilla. Tal como contó la ex tenista en Intrusos, la situación se puso violenta y terminó con su detención.

“Me zamarreaba. Entonces, lo empujé para poder irme al baño para calmar la situación un minuto. Escuché desde el baño que llamó a la policía y no entendí. Terminé en una cárcel. Denunció que había sido agresiva con él", contó la modelo sobre el momento en el que le pidió la separación definitiva.

Después de este incidente, Garfunkel entró en razón y aseguró que iba a sacar la denuncia pero no fue así y al día siguiente la policía llegó a su casa. “Me presenté en lo del juez a las 12 del mediodía, a las 14 terminé en el check in de la persona que puede llegar a estar en prisión. Me tuvieron adentro de una celda del tamaño de un baño con cinco mujeres. Vino una persona a decirme que tenía que pasar la noche ahí y que no tenía fianza, y no podía tener contacto con mis hijos”, reveló en Intrusos en diciembre.

Tras esta pesadilla, Victoria Vanucci logró salir pero no vio a sus hijos durante 8 días. “Nunca me imaginé un desenlace así, nunca pensé que iba a tener las experiencias que tuve, de estar sin mis hijos, sin poder contactarme", dijo en redes en ese momento.