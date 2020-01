Jimena Barón te enseña a hacer pan casero integral

Jimena Barón, además de ser una diosa, actriz, cantante, y bailarina, le dedica tiempo a la cocina. Eso sí, se trata de platos sin carne. En esta oportunidad la rubia nos deleitó con pan casero integral con semillas y nueces pecan y no ocultó sus secretos y publicó los ingredientes.

Su experiencia en la cocina quedó documentada en su cuenta de Instagram en la que se la pudo ver cómo elaboró el pan. Jime comentó el primer paso en su red social: "en un bowl chiquitito puse la levadura, el agua- que tiene que estar caliente- , el aceite y lo mezclé".

Y siguió con el procedimiento: " Después en un bowl grande coloqué las dos harinas- integral y no integral- , junto con la sal- y fui mezclando la levadura, con el aceite, y el agua del otro bowl". Resaltó sus dotes en la cocina: "no tuve que agregarle nada, me quedó perfecta la masa. Pero, si te quedó un masacote, le agregás un poco de harina, y si te quedó chiclosa, un poco de agua". Después afirmó: "le agregué nueces pecan y semillas a gusto".

Finalmente comentó: "Una vez que tuve la masa, amasas por 15 minutos, pensas en algún ex y amasas, amasas. Después lo metés en el horno a temperatura media".

Cuando terminó de cocinar, Morrison muy divertido, le arrancó las semillas para comerlas. Pero se le cayeron al piso. Luego, la diosa y su hijo probaron el delicioso pan. ¡Y Morrison le puso 10 de nota a su mamá en la cocina!