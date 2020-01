Clima astrológico para el jueves 2 de enero

Tauro, Virgo y Capricornio arrancan con todo, semana de intensa actividad y preparativos y vos estás en el centro de todo para decidir que sí, qué hay que dejarlo para después y como administrar los recursos humanos y económicos. Con tus antenas afinadas al máximo para dar lo mejor. Cosechan elogios.

Cáncer y la suma de oposiciones planetarias Mercurio, Júpiter y el Sol, Saturno y Plutón. Demasiado para empezar el año. Eviten roces y peleas y sobre todo no tomen decisiones apresuradas. Háganle caso a este brujito, no es tiempo de quemar las naves.

HOY ES MAGO ENTONADO BLANCO en el Calendario Maya

Todo está en orden. Hay un orden perfecto en todas las cosas. Aunque aún no puedas comprenderlo, el Universo tiene un porque para todo lo que te sucede.

Esta quizás sea la enseñanza más grande que he aprendido. Cuando todo es un caos alrededor, cuando la vida parece estar “patas para arriba”, me recuerdo a mi mismo: todo está en orden, confía, hay una razón para todo esto que aún no lo puedes ver. Y, sorprendentemente, de ese caos, surgía un nuevo orden. De las separaciones afectivas, surgía un crecimiento y una nueva manera de amar, valorándome más a mi mismo. De las crisis en el trabajo, aparecía una nueva oportunidad que antes no alcanzaba a ver apegado al trabajo anterior. Solo tenía que serenarme, tomarme tres minutos, respirar profundo y recordarme: todo está en orden, confía.

AFIRMACION DEL DIA

Siempre sucede lo mejor para mi, hay un orden perfecto en todas las cosas.