Luna en libra: el clima astrológico para el domingo 28 de Junio del 2020

Luna en Libra. En cuadratura con el Sol y Mercurio en Géminis. En Cuadratura con Júpiter y Plutón en Capricornio. ¿Podrían haber más cuadraturas? ¿Qué hacemos frente a este cielo tan complicado, que indudablemente se ve reflejado en las condiciones de vida actual, en cuarentena, aislamiento y contagios? No hay mucho más que hacer si no seguir las normas, cuidarse, no exponerse. No es un tiempo de rebeldía en ningún caso. Hay que saber esperar a un nuevo sol y fortalecer tus lados positivos, fortalecer la autoestima y apostar a tu felicidad.

HOY ES MONO CÓSMICO AZUL en el Calendario Maya

Aprende a descansar, respeta tus horas de sueño. De esta manera tendrás más energía para la próxima jornada.

¡Amo dormir! Y no me importa nada de lo que me digan, dormir es algo maravilloso.

A veces paso horas trabajando y me olvido de todo, casi no duermo. Me pasa cuando estoy escribiendo los libros, por ejemplo, estoy tan concentrado, tan comprometido, que me olvido de todo. Pero también hay un momento para parar, descansar, el cuerpo te lo pide, la mente te lo pide, aprende a escuchar las señales. No todo el mundo tiene el mismo dinero, no todo el mundo tiene la misma energía, pero todos tenemos un día de 24 hs. Administra tu tiempo de tal manera que dediques un cuidado responsable a tu cuerpo, a tu salud y a tus horas de sueño.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Me doy permiso para descansar sin sentirme culpable, sabiendo que nada es más importante que ser feliz.