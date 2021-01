A los 39 años murió Jeanette Maus, actriz de Resident Evil

Una nueva muerte vuelve a impactar a Hollywood tras conocerse la muerte de Jeanette Maus. La actriz, que ha puesto su voz a una de las hijas de Lady Dimitrescu en el videojuego Resident Evil 8: Village (próximo al lanzarse) y que participó en películas como Charm City Kings o El amigo de mi hermana falleció el pasado el 24 de enero a los 39 años, aunque la noticia recién trascendió hoy.

La joven mujer padecía cáncer de colon que le fue diagnosticado en abril de 2020. Así lo ha informado Dusty Warren, su pareja, mediante un comunicado que compartió en sus redes sociales.

"Con el corazón destrozado pero agradecido les informo de que Jeanette Maus falleció anoche debido a complicaciones del cáncer. Estoy muy triste, pero también muy orgulloso de ella. Ella luchó muy duro, con optimismo, inspirándome a mí y estoy seguro de que muchos de ustedes", escribió su pareja.

Tras el deceso de la actriz, Capcom, la empresa de videojuegos que creadora de Resident Evil, expresó su dolor por la pérdida de la intérprete: "Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Jeanette Maus, la talentosa actriz que ayudó a dar vida a varios personajes, incluidas nuestras brujas, en Resident Evil Village. Nuestros corazones están con su familia y sus seres queridos", han escrito en redes sociales, donde los fans de esta serie de videojuegos que giran en torno a la amenaza bioterrorista han lamentado la pérdida de la artista, que fue actriz, dobladora, productora, directora, escritora.



We here at Capcom R&D 1 are deeply saddened to hear about the passing of Jeanette Maus, the talented actress who helped bring several different characters, including our witches to the world in Resident Evil Village. Our hearts go out to her family and loved ones. pic.twitter.com/zG1K6BrkY0