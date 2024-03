Kate Middleton conmocionó al mundo entero al revelar en un video este viernes que fue diagnosticada de cáncer. La Princesa de Gales no quiso profundizar a qué tipo de enfermedad se está enfrentando, sin embargo, las especulaciones están a la orden del día.

Algunos periodistas sostienen que podría ser un cáncer de cuello uterino, pero una operación días atrás nos podría ofrecer más detalles de la dolencia que afecta a la integrante de la familia real británica. En sus declaraciones, Kate pidió respeto y privacidad por sus hijos, quiénes son los más afectados en toda esta situación. Y, aunque los infantes ya están al tanto de lo que tiene su madre, el hostigamiento de la prensa podría afectarlos, por tal motivo, la Duquesa de Cambridge pidió encarecidamente que los medios de comunicación no los persigan en este momento.

Es importante señalar que durante varias semanas se corrió el rumor de que Kate Middleton estaba muy enferma, incluso de que hasta había llegado a morir. Pero todo quedó en simples chismes, hasta que este viernes, decidió romper el silencio. Dentro del clip publicado en redes sociales, la esposa del príncipe Guillermo detalló cómo se enteró de que tenía cáncer.

Cómo se detectó el cáncer de Kate Middleton

Alteza Real reveló que fue en una cirugía abdominal a la que se sometió en el mes de enero de este año que se descubrió que en su cuerpo tenía células cancerosas. "“En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, tras las pruebas posteriores a la operación, encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento", señaló Kate Middlenton, ventilando así cómo se le detectó esta patología.

