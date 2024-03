Kate Middleton estuvo bajo la mirada pública por varias semanas. Tanto la prensa como los seguidores de la corona británica llegaron a especular incluso de que había fallecido, no obstante, este viernes, silenció todos los rumores y detalló qué sucedía realmente con ella. En este sentido, la Princesa de Gales reveló que se le fue diagnosticada de cáncer.

En un video grabado el pasado miércoles 20 de marzo, Kate anunció al mundo su estado de salud. "Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer los mensajes de amor en este momento. En Enero me sometí a una operación de cirugía abdominal que fue exitosa y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa", empezó comentando la Princesa. Seguidamente, dijo: "Las pruebas posteriores a la operación revelaron que había cáncer. Mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento".

Sobre cuándo iniciará el tratamiento preventivo de quimioterapia no profundizó al respecto, sin embargo, le pidió a sus seguidores y a los medios de comunicación respetar la privacidad de la familia real por el bienestar de sus hijos, quiénes también ya están al tanto de la enfermedad que debe enfrentar su madre. "Cada día me vuelvo más fuerte y quiero concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu. Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me dio un profundo sentimiento de alegría y estoy deseando volver, pero ahora debo centrarme en recuperarme por completo", sentenció Kate Middleton.

Cuánto cuesta el tratamiento de quimioterapia de Kate Middleton

Poco se sabe del tratamiento preventivo de quimioterapia que estaría recibiendo Kate Middleton, pero se piensa que puede ser el mismo que está teniendo el rey Carlos II, ya que están asistiendo a la misma institución de salud en Londres.

Según la página web de MediGence, una plataforma fundada en 2016 que ofrece como servicio encontrar el mejor tratamiento tecnológico, establece que un proceso de quimioterapia en el Reino Unido tiene como costo promedio 32.785 libras esterlinas, que en dólares estadounidenses serían unos 41.500USD.

Por el momento, Kate Middleton pidió comprensión y privacidad en este momento tan delicado en su vida. El mundo está atento a cómo se comporta la casa real británica y espera que la Princesa de Gales salga airosa de toda esta situación.

AM