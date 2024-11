James Middleton, hermano menor de la princesa de Gales, Kate Middleton, ha anunciado el lanzamiento de su libro "Meet Ella, the dog who saved my life", una obra donde narra cómo su perra lo ayudó a superar momentos complicados, incluida una depresión.

La publicación salió en septiembre y se presenta como una "carta de amor" hacia los perros y su impacto en la salud mental.

En el libro, James relata episodios íntimos de su vida. Desde su infancia, marcada por su conexión con la naturaleza y los animales, hasta el papel fundamental que tuvo Ella en su recuperación emocional. Según el propio autor, la perra estuvo presente en momentos clave, como cuando conoció a su esposa, Alizée Thevenet, y lo acompañó durante los años más difíciles.

El libro de James Middleton - X

La obra también aborda cómo enfrentó la pérdida de Ella, justo antes del nacimiento de su hijo Íñigo. James Middleton confesó que escribir este libro le permitió procesar su dolor y reflexionar sobre el impacto de su compañera en su vida. Además, busca transmitir un mensaje de esperanza para quienes enfrentan problemas de salud mental.

A través de esta publicación, James Middleton comparte una historia personal y conmovedora, destacando la importancia de las mascotas como apoyo emocional y homenajeando a un miembro esencial de su familia.

