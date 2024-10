Zayn Malik anunció a través de sus redes sociales que va a posponer su gira ‘Stairway to the sky’ por la prematura muerte de Liam Payne, su ex compañero de banda y un gran amigo para él. El cantante falleció el pasado miércoles luego de caer de un tercer piso de un hotel ubicado en Palermo en Buenos Aires.

Zayn Malik

La decisión que tomó Zayn Malik tras el fallecimiento de Liam Payne

El tour del cantante británico estaba pautado para realizarse en los meses de octubre, noviembre y diciembre en algunas ciudades de Estados Unidos y Gran Bretaña. Por medio de su cuenta de Instagram, Zayn Malik publicó en sus historias un comunicado: “Dada la dolorosa pérdida que sufrí esta semana, tomé la decisión de posponer la etapa estadounidense de la gira STAIRWAY TO THE SKY”.

Posteo Zayn Malik

“Las fechas se reprogramarán para enero y las publicaré tan pronto como esté todo listo en los próximos días. Sus boletos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas. Los quiero a todos y gracias por su comprensión”, cerró el posteo Zayn Malik, quien a pesar de haber abandonado One Direction años antes de que la banda finalizase mantenía una fuerte amistad con Liam Payne.

Liam Payne

Qué dijo Zayn Malik luego de la muerte de Liam Payne

Zayn Malik posteó en su cuenta personal de Instagram una imagen donde se lo podía ver durmiendo sobre las piernas de Liam Payne en alguno de los viajes que realizaban por las giras con One Direction, debajo de este posteó decidió agregar: “Te amo hermano”. Para él, como para los ex miembros de la banda, es una situación muy difícil de procesar.

Zayn Malik y Liam Payne

En la siguiente imagen se podía ver un comunicado del cantante británico donde se nota que le cuesta elegir las palabras apropiadas para está difícil situación: “Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme. No puedo evitar pensar ser de manera egoísta que hay muchas más conversaciones que podemos tener en nuestras vidas”.

Posteo Zayn Malik

“Nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando extrañaba mi hogar cuando tenía 17 años, tú siempre estabas allí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora y me dejabas saber que eras mi amigo y que me amaba. Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato que yo, eras testaruda y no te importaba decirle a la gente que se equivocaba”, recordó Zayn Malik en su posteo de Instagram.

En parte del posteo elogió el gran talento de Liam Payne: “En lo que se refiere a la música, Liam, tú eras el más calificado en todos los sentidos. Yo no sabía nada en comparación, era un niño novato sin experiencia y tú ya eras un profesional. Siempre me alegraba saber que, sin importar lo que sucediera en el escenario, siempre podíamos confiar en ti para saber qué camino tomar".

Liam Payne

Para cerrar el posteo recordó: "Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo y despedirme de ti como es debido y decirte que te amé y te respeté profundamente. Aprecio todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre. No hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora mismo, excepto que estoy devastado”, finalizó Zayn Malik.

VDV