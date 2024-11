Los Jonas Brothers le realizaron en unos de sus conciertos en California un homenaje muy emotivo a Liam Payne por su fallecimiento el pasado 16 de octubre. Este momento fue ovacionado por toda la multitud que se encontraba en el estadio viendo a la banda, que a la vez entendieron que fue especial para los artistas.

Jonas Brothers

El emotivo homenaje en vivo de los Jonas Brothers a Liam Payne

El pasado 16 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, el cantante Liam Payne perdió la vida tras caer del balcón de su habitación de hotel.El hecho está en proceso de investigación, para esclarecer cómo fueron los últimos momentos de vida del reconocido cantante británico.

La noticia dio la vuelta al mundo y conmocionó tanto a fans como al mundo del arte, y quienes en algún momento compartieron con él algún escenario o estuvieron juntos en premiaciones no dudaron en mencionarse al respecto,

Liam Payne

Entre ellos se encuentra los Jonas Brothes, que en su último show en Highland, California realizaron un homenaje que emocionó tanto a los presentes como a los fans de todo el mundo. La banda de hermanos decidió realizar un cover de la canción “Night changes”, uno de los grandes éxitos de One Direction, que se sabe que fue escrita por Liam Payne.

Jonas Brothers

La elección de este tema no fue casual por la letra emotiva del tema, mientras Nick, Joe y Kevin interpretaban la canción, la audiencia que los observaba estalló en aplausos y acompañaron el tema a coro. De esta forma, el gran homenaje que le hicieron al cantante se volvió un imborrable recuerdo para los fanáticos de ambas bandas.

Tanto los Jonas Brothers como One Direction comparten, en gran medida, una carrera que marcó la adolescencia de toda una generación, lo que volvió más emotivo el momento que además fue un guiño para los seguidores de ambas bandas que crecieron siguiéndolos y acompañándolos en cada paso que daban.

Investigación por la muerte de Liam Payne en la Argentina: quiénes son los tres imputados

El jueves pasado, Socios del Espectáculo contó que Geoff Payne logró repatriar el cuerpo de Liam Payne para poder darle un último adiós en Londres rodeado de amigos y familiares. Pero la causa por su muerte sigue abierta en el país, la justicia imputó a tres sospechosos por los delitos de abandono de persona seguido de muerte y suministro y facilitación de estupefacientes.

El fiscal reveló que uno de los imputados es Rogelio Nores, quien en varias oportunidades había acompañado en sus viajes Liam Payne, este se encontraba con él durante su estadía en el país. Al hombre se lo acusó por ser el autor del delito de abandono de persona seguido de muerte, en concurso ideal con suministro y facilitación de estupefacientes.

Liam Payne

El segundo sospechoso es un empleado del hotel CasaSur, donde se hospedaba el cantante. También está acusado un proveedor de drogas, estos últimos dos solo fueron imputados por el delito de suministro de estupefacientes. A los tres hombres se les solicitó indagatoria y su posterior detención.

Liam Payne

Hasta el momento, no hay más novedades respecto a la investigación pero la Justicia sigue firme en que se conozca la verdad. Los fanáticos del cantante siguen de duelo por el sorpresivo hecho que llevó a su muerte. Por el momento no se sabe cuándo será el velorio en Londres, pero se espera una gran convocatoria de parte de los seguidores del artista y de One Direction.

VDV