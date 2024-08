La Casa Real sueca ha vuelto a ser el epicentro de un torbellino mediático tras el regreso de la princesa Magdalena y su esposo, Chris O'Neill, a Estocolmo. La pareja, que ha estado viviendo en Florida durante varios años, se ha visto envuelta en una serie de polémicas que han reavivado las tensiones dentro de la monarquía sueca.

El origen de la controversia se remonta a 2013, cuando la princesa Magdalena se casó con Chris O'Neill, un financiero estadounidense, en una ceremonia que capturó la atención de toda Suecia. En aquel entonces, la boda fue vista como un cuento de hadas, especialmente después del difícil episodio que la llevó a a cancelar su primer compromiso con Jonas Bergström. Sin embargo, con el tiempo, la relación entre la pareja y la monarquía ha sido objeto de constantes comparaciones y críticas.

El problema central radica en la negativa de Chris O'Neill a asumir un título nobiliario o a adquirir la ciudadanía sueca. Desde un principio, el financiero dejó claro que deseaba mantener su independencia y que no estaba interesado en adoptar los privilegios o responsabilidades que conlleva ser parte de la familia real sueca. Este acuerdo fue respaldado por los reyes de Suecia, y en un contexto de monarquías reducidas, su decisión parecía encajar bien con la necesidad de simplificar la estructura de la Casa Real.

En 2019, el rey Carlos Gustavo trató de poner fin a las especulaciones delimitando claramente el rol de sus hijos y nietos dentro de la monarquía. El soberano estableció que solo los hijos de la princesa heredera Victoria, Estelle y Oscar, desempeñarían funciones de representación estatal, liberando así a los hijos de Magdalena y su hermano Carlos Felipe de cualquier obligación real.

No obstante, el regreso de la familia a Estocolmo ha reavivado las dudas sobre la posición de Chris O'Neill dentro de la monarquía. Aunque la Casa Real sueca aclaró que el caballero residiría en Suecia bajo su ciudadanía, esto no ha impedido que la pareja esté bajo un constante escrutinio. La prensa sueca no ha tardado en resaltar las similitudes entre Chris y Meghan Markle, aunque con una gran diferencia: mientras que Meghan luchó por redefinir su rol dentro de la monarquía británica, Chris ha optado por mantenerse al margen desde el principio.

