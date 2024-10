Irene Urdangarin, la hija menor de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, está viviendo una etapa de gran distanciamiento con su padre, quien fue una figura clave en su vida familiar.

Irene Urdangarin en pie de guerra con su padre

Sin embargo, los recientes acontecimientos han provocado una ruptura que parece estar lejos de solucionarse. La separación de sus padres, sumada a la nueva relación de su progenitor con Ainhoa Armentia, ha dejado una profunda huella en la joven, quien aún no ha logrado perdonar a Iñaki.

La familia Urdangarin ha estado bajo el escrutinio público desde que Iñaki Urdangarin fue condenado y encarcelado por el caso Nóos. Pero lo que realmente afectó a Irene fue la separación de sus padres. Desde que la noticia se hizo pública, la joven se vio profundamente afectada, principalmente por el sufrimiento que observaba en su madre, la infanta Cristina.

Irene Urdangarin - Instagram

Según fuentes cercanas, Irene no perdona a su padre por el daño emocional que le causó a su madre, a quien ha visto pasar por momentos muy difíciles.

El inicio de la relación entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, tras su separación de Cristina, fue otro golpe para Irene. La joven no soporta a la nueva pareja de su padre y la ve como la responsable de muchos de los problemas que enfrenta la familia.

Para ella, Ainhoa es la "mala de la película", y su rechazo hacia ella ha dificultado cualquier intento de reconciliación con su progenitor.

Iñaki Urdangarin - Instagram

Iñaki Urdangarin intentó recientemente reparar la relación con su hija durante un viaje de voluntariado en Camboya, al que acudió acompañado de Ainhoa. Sin embargo, la presencia de su pareja no ayudó a suavizar las tensiones. Al contrario, empeoró la situación, ya que Irene Urdangarin no desea tener contacto con la abogada y considera su presencia una afrenta a su madre. Este intento fallido de acercamiento no solo aumentó la distancia entre padre e hija, sino que dejó claro que la herida sigue abierta y no será fácil de cerrar.

AM